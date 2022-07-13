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В Казани глава СНТ лишился должности за отключение света садоводам

12:03, 13.07.2022
В Казани глава СНТ лишился должности за отключение света садоводам
Фото: realnoevremya.ru

Председателя садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «КМПО» лишили права занимать должность в течение 2 лет из-за отключения энергии садоводам. Такое решение принял мировой суд Авиастроительного района Казани.

Садоводы массово жаловались на отключение электроэнергии, в связи с чем в суд были направлены документы на дисквалификацию.

Председателю ранее уже выписывали штрафы по тем же причинам — он нарушал правила доступа к услугам по передаче электроэнергии. Но денег в казну он не платил, а только вновь совершал аналогичные правонарушения, за что в итоге и был дисквалифицирован, сообщили в УФАС по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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