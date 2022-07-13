В Татарстане в июне совершили более 6 тысяч сделок по купле-продаже жилья

В Татарстане в июне этого года совершили 6,1 тыс. сделок по купле-продаже жилья, тогда как в мае — 5,5 тыс. сделок, согласно данным управления Росреестра по республике.



Из них зарегистрировали в Казани 1,8 тыс. договоров, 1,1 тыс. — с использованием банковской ипотеки. Всего в регионе состоялось 3,8 тыс. сделок по покупке ипотечного жилья.

В прошлом месяце в Татарстане зарегистрировали 7,8 тыс. сделок купли-продажи земельных участков, из них в Казани — 886.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан занял восьмое место в рейтинге регионов по развитию ипотеки в России. Средний размер ипотечного кредита в Татарстане в этом году составляет 3,04 млн рублей.



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Маргарита Головатенко