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Татарстан вошел в десятку регионов рейтинга по развитию ипотеки

07:57, 11.07.2022
Татарстан вошел в десятку регионов рейтинга по развитию ипотеки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан занял восьмое место в рейтинге регионов по развитию ипотеки в России, сообщает «РИА Новости».

Показатель республики по количеству ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1 тыс. человек экономически активного населения — 29,8. Динамика количества ипотечных кредитов за 5 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — минус 32,1%. Средний размер ипотечного кредита в Татарстане в этом году составляет 3,04 млн рублей.

В топ-5 регионов вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртская Республика и Республика Саха (Якутия).

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Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбщество УдмуртияТатарстан

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