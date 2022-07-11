Татарстан вошел в десятку регионов рейтинга по развитию ипотеки
Татарстан занял восьмое место в рейтинге регионов по развитию ипотеки в России, сообщает «РИА Новости».
Показатель республики по количеству ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1 тыс. человек экономически активного населения — 29,8. Динамика количества ипотечных кредитов за 5 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — минус 32,1%. Средний размер ипотечного кредита в Татарстане в этом году составляет 3,04 млн рублей.
В топ-5 регионов вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртская Республика и Республика Саха (Якутия).
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