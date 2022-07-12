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В Зеленодольском районе Татарстана прошли учения по ликвидации особо опасных болезней животных и птиц — видео

23:36, 12.07.2022
В Зеленодольском районе Татарстана прошли учения по ликвидации особо опасных болезней животных и птиц — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Большеякинском сельском поселении Зеленодольского района Татарстана прошли масштабные учения по ликвидации особо опасных болезней животных и птиц. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Специалисты ветеринарной службы выполнили задачи по разработке проектов документов по установлению и отмене карантина, планированию мероприятий по предупреждению возникновения, недопущению распространения и ликвидации эпизоотического очага.

В мероприятии принимали участие специалисты из Марий Эл, Чувашии.

В январе министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщал, что в Татарстане за год построили 126 участковых ветеринарных пунктов на сумму 300 миллионов рублей. Ветеринарная служба оснащена современным лабораторным оборудованием и дезинфекционными установками.

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Татьяна Леухина
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