В Зеленодольском районе Татарстана прошли учения по ликвидации особо опасных болезней животных и птиц — видео
В Большеякинском сельском поселении Зеленодольского района Татарстана прошли масштабные учения по ликвидации особо опасных болезней животных и птиц. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Специалисты ветеринарной службы выполнили задачи по разработке проектов документов по установлению и отмене карантина, планированию мероприятий по предупреждению возникновения, недопущению распространения и ликвидации эпизоотического очага.
В мероприятии принимали участие специалисты из Марий Эл, Чувашии.
В январе министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщал, что в Татарстане за год построили 126 участковых ветеринарных пунктов на сумму 300 миллионов рублей. Ветеринарная служба оснащена современным лабораторным оборудованием и дезинфекционными установками.
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