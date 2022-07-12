Минниханов отметил перспективы для взаимодействия в области культуры, науки, спорта и туризма с Мьянмой

Президент Татарстана Рустам Минниханов обозначил перспективы для взаимодействия в области культуры, науки, образования, спорта и туризма с Мьянмой. Об этом он сообщил в ходе встречи с председателем государственного административного совета, премьер-министром, верховным главнокомандующим вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аунг Хлайном в казанском Кремле.

Минниханов отметил, что Татарстан придает большое значение укреплению партнерских связей с Мьянмой. Этому способствуют взаимные визиты деловых кругов, расширение контактов по линии ведущих татарстанских предприятий. При этом он указал на необходимость решить ряд вопросов, в том числе связанных с логистикой.

Фото: president.tatarstan.ru

— На мой взгляд, все наши встречи и переговоры действительно очень продуктивные, и дают позитивные результаты в нашей работе, — заявил Мин Аунг Хлайн.

Он обратил внимание на то, что Татарстан активно развивается, здесь сосредоточены крупные производства в сфере машиностроения, нефтехимии, АПК, передает пресс-служба президента республики.

Мин Аунг Хлайн прибыл в Татарстан с частным визитом. До этого он побывал в Минобороны России, где встретился с руководством ведомства.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина