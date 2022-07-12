Спортсмены СК ВВС «Синтез» завоевали медали во второй день чемпионата России по прыжкам в воду

Спортсмены СК ВВС «Синтез» завоевали очередные медали во второй день чемпионата России по прыжкам в воду. Соревнования проходят во Дворце спорта «Буртасы» в Пензе.

Мария Полякова пополнила свою копилку еще одной медалью. Она заняла первое место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Заводчанка выступала в паре с москвичкой Виталий Королевой.

Александр Белевцев в паре с московским спортсменом Сандро Рогава поднялся на третью ступень пьедестала в другом виде синхронной программы — прыжках с 10-метровой вышки, передает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Вчера спортсмены СК ВВС «Синтез» Мария Полякова и Никита Шлейхер выиграли две золотые медали в первый день чемпионата России по прыжкам в воду.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина