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Спортсмены СК ВВС «Синтез» завоевали медали во второй день чемпионата России по прыжкам в воду

20:59, 12.07.2022
Спортсмены СК ВВС «Синтез» завоевали медали во второй день чемпионата России по прыжкам в воду
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Спортсмены СК ВВС «Синтез» завоевали очередные медали во второй день чемпионата России по прыжкам в воду. Соревнования проходят во Дворце спорта «Буртасы» в Пензе.

Мария Полякова пополнила свою копилку еще одной медалью. Она заняла первое место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Заводчанка выступала в паре с москвичкой Виталий Королевой.

Александр Белевцев в паре с московским спортсменом Сандро Рогава поднялся на третью ступень пьедестала в другом виде синхронной программы — прыжках с 10-метровой вышки, передает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Вчера спортсмены СК ВВС «Синтез» Мария Полякова и Никита Шлейхер выиграли две золотые медали в первый день чемпионата России по прыжкам в воду.

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Татьяна Леухина
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