В Казани полиция задержала угонщика Peugeot — его искали почти 3 недели

Фото: Максим Платонов

Сегодня УВД Казани сообщило о поимке подозреваемого в угоне чужой иномарки. Припаркованный на улице Ибрагимова автомобиль Peugeot пропал еще 22 июня.



С помощью уличных камер наблюдения удалось установить маршрут угонщика и его личность. 9 июля оперативники угрозыска ОП «Восход» с коллегами из отделения по раскрытию угонов УВД Казани задержали 44-летнего подозреваемого, жителя Высокогорского района.

Тот не стал отпираться, но дал понять, что владелец автомобиля проявил беспечность. Со слов фигуранта, вечером на улице Ибрагимова он увидел машину с приоткрытыми стеклами и ключами в замке зажигания. Рядом у машины никого не было. Подозреваемый открыл дверь и сел за руль, хотя был нетрезв. Отправился не на другой конец города, а в один из торговых центров Московского района. Там на парковке и бросил Peugeot.

Дело расследуется по признакам неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Подозреваемый освобожден под подписку о невыезде. Иномарка возвращена владельцу.