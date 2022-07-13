Благоустройство огорода стало самой популярной услугой в Казани по итогам II квартала этого года

По итогам II квартала 2022 года в Казани на 772% вырос спрос на услуги помощников по благоустройству сада и огорода. В топ популярных услуг также вошли клининг (+62%), услуги по ремонту (+54%) и бьюти-процедуры (+52%). Об этом говорится в исследовании «Авито Услуги» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Стоит отметить, что спрос на услуги по уходу за садом, огороду и обустройству дачных участков по России увеличился в 6 раз. Кроме того, предложений от специалистов по стране за этот же период стало больше на 128%, а в столице Татарстана — на 169%.

Также заметно вырос спрос на услуги по озеленению садовых участков (спрос вырос в 15 раз), дорожному строительству (в 12 раз), возведению заборов, ограждений и навесов (в 7 раз). По всей стране востребованными были специалисты по строительству фонтанов и водоемов (в 3,5 раза), обустройству скважин и колодцев (в 3 раза) и возведению ворот при въезде на территорию (в 2 раза).

Средняя цена таких услуг снизилась на 9% и начинается от 450 рублей за кв. м. Конечная стоимость зависит от сложности работы, площади и используемой техники. Например, покос травы на участке обойдется в 400 рублей за кв. м, а полная уборка территории — от 600 рублей за кв. м.

Фото: pxhere.com

Кроме того, в Казани на 62% вырос спрос на услуги специалистов по уборке. Объявлений от исполнителей по всей стране стало больше на 12%. Активнее всего вырос спрос на услуги помощников по мойке окон (спрос вырос на 866%) и чистке ковров (на 97%). Также в топ вошли услуги по вывозу мусора (+82%), уборке после ремонта (+24%), чистке мягкой мебели (+65%) и генеральной уборке (+66%). Средняя цена по стране составила 500 рублей — исполнители готовы полностью убрать одну комнату, вывести пятна с мягкой мебели или помыть все окна.

С апреля по июнь этого года в столице Татарстана также на 54% увеличился спрос на специалистов в сфере ремонта. Предложений от специалистов за это же время стало больше на 32%. Среди наиболее популярных обращений: остекление балконов (+118%), сантехника (+37%), электрика (+6%) и отделочные работы (+29%). Средняя цена за одну услугу начинается от 500 рублей за устранение мелких неполадок.

Вместе с этим по итогам II квартала в Казани на 52% увеличился спрос на услуги бьюти-специалистов. Предложений за этот период стало больше на 16%. В числе наиболее популярных— маникюр и педикюр (+84%), услуги парикмахера (+84%), косметолога (+72%), визажиста (+77%) и мастера по тату и пирсингу (+79%). Средняя цена по стране не менялась с I квартала этого года и составила 800 рублей за процедуру.

Фото: pixnio.com

В Казани в мае спрос на услуги мастеров на час поднялся на 23% по сравнению с мартом. Такими данными поделились с «Реальным временем» специалисты сервиса для привлечения заказов на услуги через интернет «Авито Услуги».

Казанцы начали активнее обращаться за услугами по установке и ремонту бойлеров — спрос на это вырос на 27%. На 60% популярнее стали все категории сантехнических работ. При этом число предложений от таких специалистов за год увеличилось на 43%. Они помогают в самых разных вопросах: от разводки воды в квартирах и домах под ключ до мелких бытовых задач, таких как устранение засора, замена смесителя или подключение стиральной машины. Также в прошлом месяце электрики жителям Казани требовались на 42% чаще. Среди наиболее популярных обращений к ним — проложить проводку, установить розетки, повесить люстру.

В целом по России спрос на услуги мастеров на час в мае вырос на 25%. Объявлений от соответствующих специалистов стало больше за год на 80%.

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Максим Кокунин