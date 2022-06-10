В Казани в мае спрос на услуги мастеров на час увеличился на 23%

В Казани в мае спрос на услуги мастеров на час поднялся на 23% по сравнению с мартом. Такими данными поделились с «Реальным временем» специалисты сервиса для привлечения заказов на услуги через интернет «Авито Услуги».

Казанцы начали активнее обращаться за услугами по установке и ремонту бойлеров — спрос на это вырос на 27%. На 60% популярнее стали все категории сантехнических работ. При этом число предложений от таких специалистов за год увеличилось на 43%. Они помогают в самых разных вопросах: от разводки воды в квартирах и домах под ключ до мелких бытовых задач, таких как устранение засора, замена смесителя или подключение стиральной машины. Также в прошлом месяце электрики жителям Казани требовались на 42% чаще. Среди наиболее популярных обращений к ним — проложить проводку, установить розетки, повесить люстру.

В целом по России спрос на услуги мастеров на час в мае вырос на 25%. Объявлений от соответствующих специалистов стало больше за год на 80%.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Согласно другому исследованию, в Казани с апреля по май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на ремонтные работы на 56%. Больше всего он увеличился на остекление балконов — 69%.

Дарья Акимова