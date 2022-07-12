В Казани ввели в эксплуатацию научно-исследовательское судно «Владимир Усков»

В Казани в Речном порту прошло мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию после глубокой модернизации и дооснащения научным и траловым оборудованием научно-исследовательского судна «Владимир Усков». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам.

Научно-исследовательское судно «Владимир Усков» построили в 2005 году по заказу «АзДонРыбВода». Судно эксплуатировалось как рыбоохранное до 2010 года. В 2011 году теплоход передали Азово-Черноморскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» в Ростове-на-Дону для переоборудования в научно-исследовательское судно.

Фото: tatarstan.ru

С 2012 по 2017 год судно было в Таганрогском заливе и акватории Азовского моря. В связи с осолонением Азовского моря зона проведения работ сместилась в сторону мелководных лиманов, что сделало невозможным использование судна в этой акватории. За этот год его модернизировали, доукомплектовали научным и траловым оборудованием.

Теперь ученые Татарского филиала ВНИРО смогут исследовать водные биоресурсы водоемов Средней Волги.



Подробнее о том, как проходила церемония, — в видеорепортаже «Реального времени».

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Татьяна Леухина