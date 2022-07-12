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Школьник станет советником главы Альметьевского района по экологии

15:56, 12.07.2022 3
Школьник станет советником главы Альметьевского района по экологии
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил назначить школьника из Альметьевска советником главы района по экологии. Об этом сообщил глава Альметьевска Тимур Нагуманов.

Мальчик проявил себя во время встречи с Миннихановым в рамках Нефтяного саммита.

Фото: wikimedia.org

— Он очень активно сегодня задавал нам вопросы на встрече с Рустамом Нургалиевичем. Адресовал мне непосредственно вопрос, после чего Рустам Нургалиевич поручил, чтобы Альберт стал теперь моим советником на внештатной основе по вопросам экологии, — рассказал Нагуманов.

Мальчика зовут Альберт. По словам главы Альметьевска, он предложит идеи по популяризации экологии в школах.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьОбразование Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:14
    Я в шоке
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  • Анонимно 16:37
    Пусть лучше назначат советником Урфина Джюса, с него уж точно спросу нет.
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  • Анонимно 16:54
    Зарплату то будут платить? Интересно как они такую квоту будут выделять
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