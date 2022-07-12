Школьник станет советником главы Альметьевского района по экологии

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил назначить школьника из Альметьевска советником главы района по экологии. Об этом сообщил глава Альметьевска Тимур Нагуманов.

Мальчик проявил себя во время встречи с Миннихановым в рамках Нефтяного саммита.

Фото: wikimedia.org

— Он очень активно сегодня задавал нам вопросы на встрече с Рустамом Нургалиевичем. Адресовал мне непосредственно вопрос, после чего Рустам Нургалиевич поручил, чтобы Альберт стал теперь моим советником на внештатной основе по вопросам экологии, — рассказал Нагуманов.

Мальчика зовут Альберт. По словам главы Альметьевска, он предложит идеи по популяризации экологии в школах.

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Татьяна Леухина