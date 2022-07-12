Президент Татарстана заявил о необходимости сохранить позиции в мировой энергетике

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов на панельной дискуссии на Нефтяном саммите республики заявил, что в нынешних непростых условиях России важно сохранить позиции в мировой энергетике.



Минниханов отметил, что Россия — крупнейший игрок на мировом энергетическом рынке. Ряд стран пытаются сместить позиции РФ, например, закрыть доступ к рынку и технологиям. Однако многие страны сохранили партнерские отношения, сообщает пресс-служба президента Татарстана

Он напомнил, что в России идет серьезная работа по созданию образовательного и научно-исследовательского центра. Он будет соответствовать мировому уровню.

Президент республики отметил, что Татарстан — один из крупнейших регионов-доноров для федерального бюджета, поскольку нефтяная промышленность занимает существенную долю в структуре экономики региона.

Фото: realnoevremya.ru

Глава «Татнефти» Наиль Маганов тем временем заявил о возможности увеличения добычи на треть при равных с другими НК налоговых условиях:

— Если нас уравнять в налогах с другими компаниями, мы бы легко подняли добычу еще миллионов на десять — сегодня, когда страна не выполняет даже квоты ОПЕК. Дайте одинаковые условия, и мы поднимем добычу, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко