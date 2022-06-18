11,5 тысяч бутылок воды, шоу барабанщиков: третьи Urban Games в Казани обойдутся в 10,6 миллиона рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Место встречи изменить нельзя

В Казани с 14 по 18 июля пройдут III Всероссийские уличные игры — Urban Games. На их организацию и проведение потратят более 10,6 миллиона рублей из республиканского бюджета.

Площадка мероприятия остается неизменной — экстрим-парк «Урам». Там проходили и первые, и второе Всероссийские уличные игры.

Заказчик — Министерство спорта Татарстана — требует изготовить 320 аккредитационных бейджей и 3 тысячи контрольных браслетов. Их выдача станет частью аккредитации участников Urban Games.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Откроются III Всероссийские уличные игры торжественной церемонией. Ее намерены провести «на высоком профессиональном уровне». Ожидается, что в ней примут участие первые лица Татарстана и спорта. Продлится церемония открытия не менее получаса.

Церемония открытия будет сопровождаться культурной программой — выступлением творческих коллективов и артистов, а также пятиминутным творческим номером, отражающим «дух уличной культуры», с участием шоу барабанщиков, DJ, уличных танцоров и граффитистов.

Еще один творческий номер, который ожидается на церемонии открытия Urban Games, — выступление инструментального коллектива с кавером на известную музыкальную рок-композицию. В номере примут участие как минимум два баскетболисты, которые покажут Slam dunk шоу, и чирлидеры.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Третий творческий номер церемонии открытия — трехминутной выступление инструментального оркестра и диджея, который накладывает звуковые эффекты на музыку в режиме реального времени. Это будет сопровождаться скейт-шоу.

В четвертом творческом номере выступят спортсмены на BMX, которые выполнят элементы на специальной рампе для трюков. На главной сцене мероприятия выступит рэпер, имя которого в документации не называется, и танцевальный коллектив.

Также необходимо организовать музыкальную программу на два дня — не менее двух часов каждая. Программа должна быть составлена индивидуально на каждый день и включать выступления артистов, которые играют и поют в жанрах электронной/ рэп/ инди/ рок/ фанк-музыки, на русском, английском и татарском языках.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Кроме того требуется организовать танцевальную программу. Она будет идти всего один день, но менее двух часов. Она должна включать выступления 30 артистов. Это будут хореографического представления экспериментального жанра, отражающее современные течения танцевального искусства.

Участникам выдадут экипировку — футболки-поло и рубашки. Награждать за первое, второе и третье место планируют кубками с металлической чашей на мраморном основании — их заказали 15. Также будут вручать медали победителям и призерам и дипломы. Волонтерам за их работу вручат благодарственные письма.

Накормить волонтеров супом и предоставить почти 11,5 тысяч бутылок воды

Исполнителю также необходимо организовать питание участников Urban Games — кофе-брейк на 160 человек один раз в сутки на протяжении двух дней, три ланч-бокса в день для 160 волонтеров. Для них в меню обязательное наличие выпечки, салатов, фруктов на обед или ужин. Приблизительно оно должно быть таким — салат, суп, гарнир, булочка или хлеб, прохладительный напиток в виде сока или воды, выпечка с некремовой начинкой и горячий черный или зеленый чай.

— Питание должно являться здоровым, составными частями которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, — говорится в задании. Кроме того, потребуется предоставить 11 400 пластиковых бутылок воды.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На площадки проведения будут дежурить медики — четыре бригады. Также необходимо привлечь три общепрофильные выездные бригады, для оказание скорой медицинской помощи.

На Urban Games необходимо предоставить услуги директора соревнований по баскетболу 3х3, директора соревнований по воркауту, директора соревнований по велосипедному спорту, директора соревнований по скейтбордингу, директора соревнований по роллер спорту и по флорболу. Также требуется присутствие директора соревнований по самокатному спорту, соревнований по текболу и соревнований по брейкингу.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В «Ураме» к мероприятию установят два подиума для судей и пять площадок для ТВ-камер.

Как все начиналось в 2020-м

Urban Games — мультиспортивный фестиваль. Первый раз он прошел в Казани в 2020 году. Демонстрацию городских видов спорта и праздник для молодежи можно было увидеть в экстрим-парке «Урам».

Фото: Ринат Назметдинов

На первых всероссийских уличных играх в Казани в 2020-м собрались 45 судей и почти 800 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Калининграда, Смоленска, Перми, Волгограда, Чебоксар, Екатеринбурга, Воронежа, Ижевска, Самары, Тюмени, Москвы, Саратова, Уфы, Ульяновска, Ленинградской области.

Участвовали в нем и представители Татарстана — из Альметьевска, Зеленодольска, Казани. В общей сложности продемонстрировали своих способности спортсмены из более 20 городов.

Фото: Ринат Назметдинов

Вторые Urban Games Казань в 2021 году принимала с 8 по 11 июля. Место проведения осталось неизменным — экстрим-парк «Урам».

Поучаствовать в столицу Татарстана съехались юные спортсмены из 37 регионов России. Они померились силами в шести уличных видах спорта: баскетболе «3 на 3», велосипедном спорте на BMX, воркауте, роллер-спорте, скейтбординге и в брейк-дансе.



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Татьяна Демина