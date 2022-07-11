В России выявили 3 097 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявили 3 097 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 634 человека. Всего заболевших по стране выявили 18 465 308 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 11 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 2 296 человек, всего вылечившихся — 17 890 856 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 38 россиян. Всего от инфекции скончался 381 621 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 11 июля читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко