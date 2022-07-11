В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию аммиака, формальдегида и диоксида азота
В воздухе Казани вновь выявили повышенную концентрацию загрязняющих веществ — аммиака, формальдегида и диоксида азота. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Повышенный уровень диоксида азота зарегистрировал пункт наблюдения №7 на ул. Декабристов, 183. Он составил 0,471 мг/кубометр при предельно допустимой концентрации в 0,2 мг/кубометр.
ПНЗ №3 на ул. Мартына Межлаука зафиксировал повышенный уровень формальдегида — 0,079 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр. Также он выявил предельно допустимую концентрацию аммиака — 0,2 мг/кубометр.
Повышенную концентрацию аммиака также зарегистрировал ПНЗ №5 на ул. Татарстан, 72. Она составила 0,073 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 8 июля по 7 часов 11 июля.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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