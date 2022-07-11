Власти Казани объяснили, почему в городе много самовольных построек

В 2022 году Управлением градостроительных разрешений Казани инициировано 10 исков о пресечении нарушений в сфере градостроительного законодательства. Застройщики пытаются через суд признавать право собственности на самовольные постройки — предоставляют экспертизы об отсутствии вреда жилья для человека. Это, как считает начальник Управления градостроительных разрешений Казани Марсель Абдулхаков, «негативная судебная практика» для отрасли.

Небольшие штрафы не мотивируют застройщиков обращаться за получением разрешительных документов. Для физлиц он составляет всего 2—5 тыс. рублей, от 500 тыс. до 1 млн рублей — для юрлиц. Отсюда множество самовольных построек в Казани.

«Реальное время» писало о том, что Комитет земельных и имущественных отношений Казани подавал иск с требованием «освободить самовольно используемый земельный участок по ул. Мусина, 29 площадью 7 294 кв. м путем сноса здания ГСК «Мотор» и демонтажа пристроев».

— Отсутствие у покупателя недвижимого имущества надлежащим образом оформленных документов на земельный участок, на котором оно находится, не может рассматриваться как самовольное занятие земельного участка, — пришел к выводу Арбитражный суд республики. Детали — в материале «Реального времени».

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Сергей Афанасьев