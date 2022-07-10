В результате пожара на Ибрагимова в Казани пострадали отец и сын — их доставили в больницу

По информации ГУ МЧС России по Татарстану, сегодня вечером в доме №12 на Проспекте Ибрагимова в Казани загорелись вещи на балконе одной из квартир на восьмом этаже. В результате ЧП пострадали два человека — это отец и сын.

Сообщение о пожаре поступило в 18.11. Через 20 минут пожарные сообщили о локализации огня на площади. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В 18.53 открытое горение было ликвидировано. При этом ни о каком хлопке газа, как пишут в соцсетях, речи не идет.

Двое пострадавших получили термические ожоги. Они госпитализированы в седьмую горбольницу Казани.

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Артем Гафаров