В Казани подешевела стоимость аренды квартир, но она все равно дороже, чем в Уфе

В июле стоимость аренды однокомнатной квартиры в Казани подешевела на 2,07%, до 21,5 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Этажи». Это дороже, чем в Уфе — там однушку можно снять за 17,2 тысячи рублей.



В целом, по информации «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость долгосрочной аренды на 18 крупнейших рынках жилья России в июле составляет около 20 тысяч рублей в месяц для однокомнатных квартир и 30 тысяч рублей для двухкомнатных. В «Этажах» стоимость аренды однушек оценивают в 20,7 тысячи рублей, двухкомнатных — в 26,1 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Стоит отметить, что 40% казанских арендодателей сталкиваются с проблемами, когда сдают свое жилье. Отмечается, что чаще речь идет о небольших ремонтных работах (45%). Вместе с этим каждому пятому респонденту (21%) пришлось менять сантехнику, мебель или бытовую технику, а каждому восьмому (12%) — делать капитальный ремонт. Так, причинение материального ущерба заняло третье место в топе наиболее распространенных претензий арендодателей Казани.