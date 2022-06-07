Задержка оплаты, порча имущества и грязь — самые частые проблемы арендодателей жилья в Казани

40% казанских арендодателей сталкиваются с проблемами, когда сдают свое жилье. Об этом «Реальному времени» рассказали в СК «Росгосстрах» и Банке «Открытие», ссылаясь на данные совместного исследования.

Отмечается, что чаще речь идет о небольших ремонтных работах (45%). Вместе с этим каждому пятому респонденту (21%) пришлось менять сантехнику, мебель или бытовую технику, а каждому восьмому (12%) — делать капитальный ремонт. Так, причинение материального ущерба заняло третье место в топе наиболее распространенных претензий арендодателей Казани.

Самой частой претензией оказалась задержка оплаты — с ней столкнулись почти две трети опрошенных. 48% собственников рассказали, что в сдаваемой квартире было грязно. 36% респондентов столкнулись с тем, что жильцы не оплачивают ЖКУ по счетчикам, 22% — с нарушением прочих условий договора аренды.

Также исследователи отметили, что большинство снимающих квартиры (90%) убеждены, что они бережно относятся к чужому имуществу. 82% заверили, что содержат квартиры в чистоте, и лишь 10% указали, что их не заботит состояние арендуемого жилья.

Фото: realnoevremya.ru

— Россияне, зарабатывающие на сдаче своего жилья в аренду, крайне редко думают о рисках. Многие воспринимают это как легкий способ заработка. Но беспечность в таком вопросе может привести к неприятным последствиям, если следствием безответственности арендатора будет ущерб соседям — например, залив или пожар, — рассказал начальник управления андеррайтинга имущества физических лиц ПАО СК «Росгосстрах» Екатерина Зенченко.

Однако 73% опрошенных казанцев заявили, что не страховали жилье перед сдачей. Из них более 40% не сделали этого, потому что не знали про такую услугу. Четверть опрошенных сочли процедуру лишней, потому как доверяют арендаторам, 15% — пренебрегли страховкой, потому что сдавали без договора, а 13% решили сэкономить.

21 апреля стало известно, что в Казани доходность от сдачи квартиры в аренду составила 4,2% с окупаемостью в 23,6 года. Отмечается, что средняя цена квартиры в столице Татарстана держится на уровне 7,3 млн рублей, а ставка арендной платы — 25,9 тысячи рублей. Такой показатель является одним из самых низкодоходных по стране.

Максим Кокунин