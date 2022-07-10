Минобороны России показало кадры работы ударных вертолетов Ка-52

Фото: скриншот видео Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Во время боевых вылетов летчики выпустили ракеты по укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

Сообщается, что ударами уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника вооруженных сил Украины. Удары наносились с расстояния более 5 километров.

Напомним, сегодня в ведомстве сообщили, что высокоточным оружием наземного базирования вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами и скоплением живой силы ВСУ на территории «Керамического комбината» в городе Славянске.



В результате боевых действий было уничтожено до 100 единиц человек состава, более 1000 снарядов для американских гаубиц М777 и около 700 снарядов для РСЗО «Град».

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Артем Гафаров