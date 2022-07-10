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Российские военные нанесли удар по складу с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в Славянске

13:50, 10.07.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Российские военные нанесли удар по складу с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в Славянске
Фото: mil.ru

Высокоточным оружием наземного базирования вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами и скоплением живой силы ВСУ на территории «Керамического комбината» в городе Славянске. Об этом сообщает Минобороны страны.

В результате боевых действий было уничтожено до 100 единиц человек состава, более 1000 снарядов для американских гаубиц М777 и около 700 снарядов для РСЗО «Град».

Также воздушно-космические силы России за сутки уничтожили три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики. Без части личного состава остался и националистический батальон «Краков» в районе города Харьков.

— Для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, — сообщает Минобороны России.

Фото: Минобороны России

Всего с начала специальной военной операции уничтожено 242 украинских самолета, 137 вертолетов, 1506 БПЛА, 353 зенитных ракетных комплекса, 3995 танков и других боевых бронированных машин, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4128 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Артем Гафаров
Происшествия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:51
    И правильно, давно уже все нацистов разбомбить пора
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