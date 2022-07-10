Движение по улице Братьев Батталовых в Казани будет закрыто до конца октября
В Казани до конца октября ограничат движение по улице Братьев Батталовых. Это связано со строительством наружных сетей водоснабжения, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
В ведомстве уточнили, что ограничения начнут действовать с 11 июля до 31 октября возле дома №20 корпус 1.
Напомним, 8 июля стало известно об ограничении движения по улице Фучика из-за строительства новой ветки казанского метро. С 16 по 17 июля и с 23 по 24 июля нельзя будет воспользоваться проездом возле дома №72
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