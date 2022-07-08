В Казани ограничат движение по улице Фучика из-за строительства метро

В Казани ограничат движение транспорта по улице Фучика. Это связано с работами по выносу газопровода из зоны строительства первого участка второй линии метро.

С 16 по 17 июля и с 23 по 24 июля воспользоваться нельзя будет проездом возле дома №72 по улице Фучика, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 15 июля на 20 дней ограничат движение по улице Фучика из-за строительства Вознесенского тракта. Движение общественного транспорта будет осуществляться в прежнем режиме по улице Фучика с помощью регулировщиков. Движение остального транспорта будет организовано по улице Минской и улице Закиева.

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Татьяна Леухина