Новости общества

07:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани ограничат движение по улице Фучика из-за строительства метро

00:23, 08.07.2022
В Казани ограничат движение по улице Фучика из-за строительства метро
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани ограничат движение транспорта по улице Фучика. Это связано с работами по выносу газопровода из зоны строительства первого участка второй линии метро.

С 16 по 17 июля и с 23 по 24 июля воспользоваться нельзя будет проездом возле дома №72 по улице Фучика, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 15 июля на 20 дней ограничат движение по улице Фучика из-за строительства Вознесенского тракта. Движение общественного транспорта будет осуществляться в прежнем режиме по улице Фучика с помощью регулировщиков. Движение остального транспорта будет организовано по улице Минской и улице Закиева.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураАвтоБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также