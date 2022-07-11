Цены на бензин в Татарстане остались на уровне декабря 2021 года

Фото: Максим Кокунин

В мае 2022 года цены на бензин в Татарстане в среднем не изменились по сравнению с последним месяцем 2022 года, хотя по отдельным маркам наблюдается небольшое подорожание. Об этом говорят данные Татарстанстата.

Так, цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 по сравнению с декабрем снизились на 0,1% и 0,3% соответственно, а вот АИ-98 и более высокие марки подорожали в среднем на 2,5%.

При этом по сравнению с маем 2021 года бензин в среднем подорожал на 4,2%. Наибольший рост цен зафиксирован на АИ-98 (9,1%). На втором месте расположился АИ-95 (4,1%), следом расположился АИ-92 с ростом цены на 3,9%.

Фото: Максим Куконин

Напомним, в июне прошлого года казанские заправки Shell окончательно переименовали в Teboil. Вместе с названием и логотипом бренда сменились и обозначения топлива. Так, премиальное V-Power стало называться АИ-95+ и АИ-98+, а дизель — ДТ+.

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Артем Гафаров