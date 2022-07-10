Автомобильный пассажирооборот в Татарстане сократился на 5%

За январь — май 2022 года автомобильный пассажирооборот в Татарстане сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарно он составил 525,8 тысячи пасс-км, сообщает Татарстанстат.

Падение пассажирооборот, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, наблюдается в течение всех первых пяти месяцев 2022-го. Так, в январе падение составило 5,6%, в феврале — 2,7%, марте — 3%, апреле — рекордные 11%, мае — 2,2%.

Фото: realnoevremya.ru

Однако если сравнивать месяцы текущего года с предыдущими периодами, то здесь наблюдается разнообразная картина. Так, в январе 2022-го, по сравнению с декабрем 2021-го, пассажирооборот в Татарстане сократился на 14,6%, а затем в феврале, по сравнению с январе, вырос на 5,4%.

В марте рост продолжился и составил рекордные 21,1%, но уже в апреле обозначился спад на 5,1%, которые компенсировал майский прирост на 7,2%.

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Артем Гафаров