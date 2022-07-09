Медведев: с Россией стали считаться, как с Советским Союзом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что с Россией стали считаться по-настоящему, как с Советским Союзом, а в чем-то, судя по набору санкций, и серьезнее.

— Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу «семерки», где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран. Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше. Вот так. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались, — говорится в сообщении.

Фото: kremlin.ru

19 июля Медведев заявил, что Евросоюз может исчезнуть раньше, чем примет в свой состав Украину. Он сравнил ситуацию с принятием Украины в ЕС с построением коммунизма в СССР. Точная дата не названа, однако приведено много непроверяемых абстрактных условий, и их объективная верификация невозможна. Проверять страну могут десятилетиями. Из этого политик делает вывод, что принять Украину в Евросоюз реально смогут лишь к середине XXI века.

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Максим Кокунин