Медведев: Евросоюз исчезнет раньше, чем примет в свой состав Украину
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может исчезнуть раньше, чем примет в свой состав Украину. Об этом сообщает ТАСС.
Он сравнил ситуацию с принятием Украины в ЕС с построением коммунизма в СССР. Точная дата не названа, однако приведено много непроверяемых абстрактных условий, и их объективная верификация невозможна. Проверять страну могут десятилетиями. Из этого политик делает вывод, что принять Украину в Евросоюз реально смогут лишь к середине 21 века.
Медведев предположил, что к этому времени ЕС может исчезнуть.
На днях Медведев заявил, что авторы антироссийских санкций сами придумывают пути их обхода. Он отметил, что «основной урожай» от этих мер западным странам предстоит собирать осенью, и напомнил про уже имеющиеся у них проблемы с инфляцией, выросшими ценами на все виды топлива и прогнозы по падению экономик.
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