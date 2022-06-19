Медведев: Евросоюз исчезнет раньше, чем примет в свой состав Украину

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может исчезнуть раньше, чем примет в свой состав Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Он сравнил ситуацию с принятием Украины в ЕС с построением коммунизма в СССР. Точная дата не названа, однако приведено много непроверяемых абстрактных условий, и их объективная верификация невозможна. Проверять страну могут десятилетиями. Из этого политик делает вывод, что принять Украину в Евросоюз реально смогут лишь к середине 21 века.

Медведев предположил, что к этому времени ЕС может исчезнуть.

Фото: pixabay.com

На днях Медведев заявил, что авторы антироссийских санкций сами придумывают пути их обхода. Он отметил, что «основной урожай» от этих мер западным странам предстоит собирать осенью, и напомнил про уже имеющиеся у них проблемы с инфляцией, выросшими ценами на все виды топлива и прогнозы по падению экономик.

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Дарья Акимова