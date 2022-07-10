Объем сельхозпродукции в Татарстане в сопоставимых ценах вырос на 0,3%

По сравнению с январем — маем 2021 года объем сельскохозяйственной продукции в Татарстане вырос на 0,3% в сопоставимых ценах. По предварительной оценке, в текущих ценах он составил 87,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается в аналитике Татарстанстата.

В мае 2022 года к соответствующему периоду 2021-го объем продукции вырос на 0,5%, а в апреле — на 0,4%.

По данным на июнь этого года, объем продукции сельского хозяйства в Татарстане, выраженный в денежном эквиваленте, за январь — апрель 2022 года составил 69,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 0,2%.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, в этом году в Татарстане зафиксировано снижение поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий. Сократилось количество свиней, крупного рогатого скота, овец и коз, а также птицы всех видов.



На конец мая 2022 года в Татарстане насчитывается 933,9 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 4,4% меньше, чем по состоянию на конец весны прошлого года, когда в республике их числилось 976,8 тысячи.

Артем Гафаров