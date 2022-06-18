Эксперты назвали июньские вакансии в Челнах с зарплатой от 55 тысяч рублей

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob составили список июньских вакансий в

Набережных Челнах с зарплатой больше 55 тысяч рублей.

Самой высокооплачиваемой вакансией оказалась должность бренд шеф-повара в грузинском ресторане. Ему предлагают зарплату от 120 до 160 тысяч рублей за работу по графику с плавающими выходными. Понадобится разрабатывать меню и спецпредложения, контролировать приготовление блюд и расходы, а также работать с поставщиками.

На втором месте находится вакансия программиста 1С. Кандидату на эту должность в автограде предлагают от 110 тысяч рублей в месяц. Ему придется обслуживать текущие системы 1С и разрабатывать новый функционал ПО.

Третье место заняла работа менеджера по продажам, которому в Челнах готовы платить от 65 тысяч рублей в месяц. Ему понадобится продавать алюминиевые композитные панели, поддерживать отношения с имеющимися клиентами и развивать клиентскую базу.

Главному бухгалтеру в Набережных Челнах готовы платить от 60 тысяч рублей в месяц за полное ведение бухгалтерского учета, взаимодействие с налоговыми органами, фондами и банками и другими финансовыми инструментами.

Врач общей практики в Челнах может рассчитывать на зарплату от 55 тысяч рублей. Опыт работы необязателен, нужно высшее медицинское образование по специальности лечебное дело и сертификат по специальности «общая врачебная практика».

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе эксперты SuperJob составили список июньских вакансий в Казани с зарплатой больше 60 тысяч рублей. Больше всего в столице Татарстана готовы платить программисту «1С» с продвинутыми навыками программирования на платформе «1С:Предприятие 8.3» — от 120 тысяч рублей.

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Дарья Акимова