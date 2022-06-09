Эксперты назвали июньские вакансии в Казани с зарплатой более 60 тысяч рублей

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob составили список июньских вакансий в Казани с зарплатой больше 60 тысяч рублей.

Больше всего в столице Татарстана готовы платить программисту «1С» с продвинутыми навыками программирования на платформе «1С:Предприятие 8.3» — от 120 тысяч рублей. Ему предлагается сдельная оплата и возможность работать в удаленном режиме.

На втором месте оказалась вакансия инженера-проектировщика систем электроснабжения и электросетей с зарплатой от 80 тысяч рублей. От него требуется высшее техническое образование, опыт работы проектирования электропередач от года, знание AutoCAD, ПУЭ, ГОСТов, СНИПов и иной нормативной документации в сфере проектирования.

Третье место заняла работа Middle PHP Developerа с оплатой от 80 тысяч рублей. От него требуется владеть минимальным знанием языков HTML, CSS, JS и опыт работы с популярными PHP-фреймворками от трех месяцев.

Кредитный специалист в банке может рассчитывать на 60 тысяч рублей. Ему понадобится оформлять банковские продукты и услуги, а также консультировать клиентов. Для этого нужно хотеть активно обучаться уже в процессе работы и хорошо зарабатывать.

Ведущий менеджер отдела продаж с зарплатой от 60 тысяч рублей должен продавать услуги компании, привлекая новых клиентов по предоставляемой базе и холодным звонкам. Для этого требуется коммуникабельность, ответственность и соответствующий опыт работы от трех лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Эксперты также назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая в Казани. Больше всего работодатели готовы платить программисту «1С» со знаниями языка программирования и умением разобраться в чужом коде. Ему готовы предложить от 130 тысяч рублей.

Дарья Акимова