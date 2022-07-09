Объем строительства инженерных сооружений в Татарстане вырос на 77,3%

В Татарстане за январь — май 2022 года объем строительства инженерных сооружений компаниями среднего и крупного бизнеса вырос на 77,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в сборнике Татарстанстата.

Так, общий объем работ за первые пять месяцев составил 15,6 млрд рублей, из них 4,4 миллиарда приходятся на май 2022 года. В последний весенний месяц этого года объем работ вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но сократился почти на 20% по сравнению с апрелем 2022 года.

Сильнее всего рост оказался в строительных отделочных работах. За январь — май 2022 года объем таких работ увеличился в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте — строительство автомобильных и железных дорог с ростом в 2,2 раза. Далее следует строительство прочих инженерных сооружений с ростом в 2 раза.

Фото: realnoevremya.ru

Сокращение объема работ в представленной аналитике наблюдается только в области строительства инженерных коммуникаций. За первые пять месяцев 2022 года они не набрали около 9% до уровня января — мая прошлого года. Если сравнивать показатели мая этого года с маем прошлого года, то рост в этой сфере составил 61,7%, но по сравнению с апрелем 2022 года наблюдалось сокращение на 6%.

Напомним, накануне стало известно, что в Татарстане к предстоящему отопительному сезону подготовили 1 349 котельных, что составляет 42,6 % от их общего количества.



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Артем Гафаров