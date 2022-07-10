Исследование: треть владельцев дач больше всего тратят на поддержание дома

30% россиян, которые владеют дачами, больше всего тратят деньги на ежегодное поддержание дома. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования банка «Русский Стандарт».

— На втором месте — оплата систем жизнеобеспечения (септик, газ, вода, электричество, отопление) с показателем в 24%. Третье место — у расходов на уход за садом и огородом (23%), — выяснили аналитики.



В целом у 36% респондентов имеется свой дачный участок, у 25% его нет, поэтому они ездят к родственникам или арендуют дом. Еще 21% опрошенных не исключают, что в будущем приобретут дачу.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в июне этого года в Татарстане штучные продажи товаров для дачи и отдыха на природе выросли на 90% по сравнению с началом лета 2021 года. Жители республики активно приобретают садовую мебель, надувные матрасы и круглые каркасные бассейны. Так, этим летом татарстанцы начали чаще покупать товары для отдыха в загородных домах и на дачах. Для своих участков они приобретают гамаки и шезлонги. Продажа этих товаров в июне выросла на 51% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.