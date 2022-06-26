Татарстанцы стремятся за город: спрос на товары для отдыха на природе и даче взлетел вдвое

Фото: Ринат Назметдинов

Этим летом жители Татарстана стали активнее интересоваться товарами для отдыха за городом и на природе. Они покупают как садовую мебель, так и туристические палатки, сообщили «Реальному времени» в Ozon.

Татарстанцы устремились благоустраивать дачи

В июне этого года в Татарстане штучные продажи товаров для дачи и отдыха на природе выросли на 90% по сравнению с началом лета 2021 года. Жители республики активно приобретают садовую мебель, надувные матрасы и круглые каркасные бассейны.

Этим летом татарстанцы начали чаще покупать товары для отдыха в загородных домах и на дачах. Для своих участков они приобретают гамаки и шезлонги. Продажа этих товаров в июне выросла на 51% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Занялись татарстанцы с приходом летней поры и благоустройством своих дач и загородных домов. В связи с этим их интерес к покупкам товаров для этих целей увеличился в 2,6 раза по сравнению с июнем прошлого года.

Чаще всего для благоустройства загородных участков и дач жители Татарстана приобретали в этом месяце садовые бордюры, модульное покрытие для дорожек и декоративные заборчики.



Татарстанцы совмещают приятное с полезным — отдыхая на даче, они занимаются также садом и огородом. Так, жители республики в этом году приобрели на 129% садового инвентаря больше, чем годом ранее. Спрос на садовую технику в Татарстане взлетел на 163%.



Фото: realnoevremya.ru

Отдых наедине с природой

Устремились жители Татарстана этим летом и на отдых за пределами каменных джунглей. В связи с этим увеличился спрос на товары для отдыха на природе, в том числе для походов.

По подсчетам Ozon, в Татарстане летом 2022-го спрос на товары в категории походы и отдых на природе взлетел сразу на 90% в годовом сравнении.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Заметно у татарстанцев вырос интерес к туристическим палаткам и спальным мешкам. Их продажи с приходом лета выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно одному из последних исследований, 37% опрошенных казанцев в этом году решили отдыхать на даче. Активный отдых без задержек в одном месте или восхождение в горы, выбирают лишь 8% жителей столицы Татарстана. Большая часть респондентов — 53% — планируют провести летний отпуск на море.



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Татьяна Демина