Михаил Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам, сообщается в telegram-канале правительства России.

— Мусульманские организации являются важной частью российского общества, вносят значимый вклад в сохранение своего духовного наследия, воспитание у подрастающего поколения уважения к обычаям предков. Многое делается для восстановления объектов культуры, открытия новых мечетей, развития исламского образования, реализации просветительских проектов. Благодаря активной деятельности уммы развиваются государственно-конфессиональные отношения, укрепляется взаимопонимание между народами нашей большой страны, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Также сегодня с этим праздником российских мусульман поздравил президент страны Владимир Путин. Обращение главы государства прочитал в Московской соборной мечети глава Духовного управления мусульман (ДУМ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время своей проповеди по случаю праздника.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Курбан-байрамом.



— Курбан-байрам, славящийся своими многовековыми традициями милосердия и благотворительности, по праву является одним из наиболее почитаемых и значимых торжеств в нашей республике. Особое звучание он приобретает в нынешнем году — в связи с празднованием на общероссийском уровне 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, — сказано в обращении.

Президент подчеркнул, что Курбан — это священная заповедь Всевышнего, и напомнил, что в непростое время человеческие качества и доброта особенно важны и востребованы.

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Максим Кокунин