Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам. Обращение главы государства прочитал в Московской соборной мечети глава Духовного управления мусульман (ДУМ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время своей проповеди по случаю праздника.



— Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия. Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков. И конечно, ее деятельность очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе. Желаю вам здоровья, успехов, счастья и благоденствия, — говорится в обращении.

Фото: Максим Платонов

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов также поздравил жителей республики с Курбан-байрамом.



— Курбан-байрам, славящийся своими многовековыми традициями милосердия и благотворительности, по праву является одним из наиболее почитаемых и значимых торжеств в нашей республике. Особое звучание он приобретает в нынешнем году — в связи с празднованием на общероссийском уровне 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, — сказано в обращении.

Президент Татарстана подчеркнул, что Курбан — это священная заповедь Всевышнего, и напомнил, что в непростое время человеческие качества и доброта особенно важны и востребованы.



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Максим Кокунин