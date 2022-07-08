Агроструктура «Аммония» планирует увеличить земельный банк в 1,5 раза в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «Аммоний агротехнологии» планирует увеличить площадь пахотных земель до 10,5—12 тысяч га к концу 2022 года, сообщил глава «Аммония» Дмитрий Макаров на агровыставке в Казани.



Сейчас площадь пахотных земель ООО «Аммоний агротехнологии» составляет 6,8 тыс. га. Земли планируют приобрести в Татарстане, сейчас готовятся сделки, сообщает «Интерфакс».

В ноябре сообщалось о планах «Аммоний агротехнологии» построить молочную ферму на 2,5 тыс. голов дойного стада, а в 2022 году приступить к ее проектированию. Изданию пояснили, что сроки реализации проекта не определены, поскольку в него необходимо вводить значительные коррективы с учетом новых вводных.

Менделеевский завод удобрений «Аммоний» зарегистрировал дочернее ООО «Аммоний агротехнологии» в ноябре 2020 года.

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Маргарита Головатенко