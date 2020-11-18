«Аммоний» учредил новую дочернюю агрокомпанию
Менделеевский завод удобрений «Аммоний» зарегистрировал новую дочернюю компанию ООО «АММОНИЙ АГРОТЕХНОЛОГИИ». Зарегистрирована организация в промзоне Менделеевска.
Основным видом деятельности организации станет выращивание зерновых культур. Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».
Доля «Аммония» в уставном капитале компании составляет 750 тыс. рублей (75%).
Директором ООО «Аммоний Агротехнологии» назначен Александр Мананкин.
В сентябре текущего года «Аммоний» учредил новую дочернюю компанию — ООО «Новые удобрения», основным видом деятельности которой стало производство удобрений и азотных соединений.
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