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«Аммоний» учредил новую дочернюю агрокомпанию

09:40, 18.11.2020
«Аммоний» учредил новую дочернюю агрокомпанию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Менделеевский завод удобрений «Аммоний» зарегистрировал новую дочернюю компанию ООО «АММОНИЙ АГРОТЕХНОЛОГИИ». Зарегистрирована организация в промзоне Менделеевска.

Основным видом деятельности организации станет выращивание зерновых культур. Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Доля «Аммония» в уставном капитале компании составляет 750 тыс. рублей (75%).

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов


Директором ООО «Аммоний Агротехнологии» назначен Александр Мананкин.

В сентябре текущего года «Аммоний» учредил новую дочернюю компанию — ООО «Новые удобрения», основным видом деятельности которой стало производство удобрений и азотных соединений.

Бизнес Татарстан Аммоний
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