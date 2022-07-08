В Татарстане за первое полугодие 2022 года приставы взыскали 6,8 млрд рублей

В Татарстане по итогам первого полугодия текущего года приставы взыскали 6,8 млрд рублей, доложил руководитель УФССП России по республике Анвар Закиров.



В этом году приставы составили 5,7 тысяч арестов на сумму около 2,4 млрд рублей. Стоимость переданного на реализацию арестованного имущества составила 1,2 млрд рублей. Более 200 млн рублей от реализации имущества уже перечислили взыскателям.

По словам Закирова, хорошие результаты приносят меры, направленные на личность должника, — это запрет выезда из России и ограничения пользования специальным правом. В этом году вынесли 174 тысячи постановлений о временном ограничении. Всего на исполнении в Пограничной службе находилось 284 тысячи постановлений на ограничение выезда — это на 25% больше, чем в первом полугодии 2021 года. Почти 2,7 тысячи должников ограничили в праве пользования транспортными средствами, из них 91% — должники по алиментам. В пользу детей в текущем году взыскали почти 300 млн рублей.

Еще за первое полугодие 2022 года изъяли и поместили на специализированные стоянки 164 автомобиля, из них 64 — у должников по налоговым платежам. В результате рейдов совместно с сотрудниками ГИБДД приставы взыскали 14,7 млн рублей, из них 5,2 млн рублей — налоговые платежи.

В первом полугодии этого года возбудили более 8 тысяч дел об административных правонарушениях, из них 2,8 тысячи — за неисполнение требований судебного пристава, 1,3 тысячи — за уклонение должников от уплаты алиментов, 1 тысяча — за неуплату административных штрафов, около одной тысячи — за неисполнение требований исполнительных документов неимущественного характера.

Фото: realnoevremya.ru

1 июля сообщалось, что с начала года в бюджет Татарстана в результате деятельности судебных приставов-исполнителей перечислили почти 800 миллионов рублей по налоговым платежам.



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Маргарита Головатенко