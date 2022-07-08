В Татарстане задержали пьяного мужчину, который с ножами угрожал убийством подростку

В Елабужском районе Татарстана полиция задержала пьяного 37-летнего мужчину, который бросался с ножами на подростков, сообщили в пресс-службе МВД по республике.



Татарстанец нецензурно высказывался в адрес подростков и размахивал двумя предметами, похожими на ножи. Мужчину доставили в отдел полиции.

Установлено, что задержанный появился на улице с двумя ножами в руках после того, как у него произошел конфликт с 16-летним подростком. Подростку он угрожал убийством.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru

В конце июня сообщалось, что 62-летний житель Казани угрожал убийством внучке. Обвиняемый был у себя дома. Он выпил и поругался с сыном, после чего схватил нож и из мести пригрозил пятилетней внучке убийством.

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Маргарита Головатенко