Жителя Казани обвинили в угрозе убийством пятилетней внучке из-за мести

Фото: прокуратура Татарстана

62-летний житель Казани угрожал убийством пятилетней внучке, что квалифицируется как преступление по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) — прокуратура Ново-Савиновского района города утвердила обвинение по уголовному делу, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Обвиняемый вечером 13 апреля этого года был у себя дома в квартире на улице Амирхана. Он выпил и поругался с сыном, после чего схватил нож и из мести пригрозил пятилетней внучке убийством.

Подсудимый полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в Ново-Савиновский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура Татарстана

В мае сообщалось, что 31-летнего жителя Альметьевска признали виновным в угрозе убийством. В декабре прошлого года мужчина поссорился с сожительницей. Будучи пьяным, во время конфликта подсудимый побил ее, а затем схватил за шею и начал угрожать убийством.



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Маргарита Головатенко