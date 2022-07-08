В лесах Татарстана зафиксировали активность змей и клещей — их численность превзошла показатели прошлых лет

Фото: Максим Платонов (архив)

В лесах Татарстана зафиксирована активность змей и клещей. По словам первого заместителя министра лесного хозяйства республики Ильгизара Зарипова, их численность в этом году превосходит значения прошлых лет.

— Мы считаем, что этому способствовала теплая и снежная зима. Данные представители фауны несут определенную угрозу для человека. Считаем, что необходимо в период этой вспышки популяции воздержаться от посещения лесов, — сказал спикер.

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Напомним, в Татарстане с 8 июля на три недели постановлением Кабмина республики ограничивается пребывание граждан в лесах из-за высокой пожароопасности. В регионе установилась неблагоприятная для работников лесного комплекса жаркая погода. В дневные часы по прогнозу синоптиков ожидается более 30 градусов тепла.

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Татьяна Демина