Хусаинова Амина Савдахановна
Общая информация
Родилась 19 октября 1963 года.
Образование:
Казанский сельскохозяйственный институт имени М.Горького (специальность«бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве»)
Трудовая деятельность:
В 1981 — 1999 гг. — старший бухгалтер, главный бухгалтер в организациях агропромышленного комплекса РТ.
В 1999 — 2006 гг. — работа в органах исполнительной власти РТ.
В 2007 — 2011 гг. — начальник отдела, заместитель директора, директор Департамента финансов и бюджетной политики Министерства сельского хозяйства РФ.
В 2012 — 2013 гг. — начальник Финансового управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
В 2013 — 2016 гг. — руководитель Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан.
С ноября 2016 г. — начальник Межрегионального Филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Казань.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. К.Маркса, 61
- Телефон: (843) 231-70-00
- Email: tu_rosfinnadzor@tatar.ru
- Сайт: www.r16.rosfinnadzor.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018