Сбер проведет 9 собственных сессий и мастер-классов по дизайну на Российской креативной неделе

Сбер примет участие в Российской креативной неделе, которая пройдет с 7 по 10 июля в Москве. В рамках мероприятия состоятся семь собственных панельных сессий и два мастер-класса с участием спикеров Сбера и компаний-партнеров, а также российских и международных экспертов, речь на которых пойдет о том, почему важно развивать креативные технологии в регионах страны, кросс-дисциплинарности в творческом процессе и значении национального кода в профессиональном пути, построении корпоративных дизайн-процессов и особенностях интерфейсов будущего, значении исследований и инклюзивного подхода, трендах в типографике и шрифтовом дизайне в креативных индустриях.

В мероприятиях Российской креативной недели примут участие Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка; Евгений Домников, начальник Управления по развитию креативных технологий Сбербанка; Александр Еременко, начальник отдела развития бренда Сбербанка; Максим Козлов, руководитель Sber AR/VR Lab; Ярослав Сизов, лидер дизайн-кластера, СберБанк Онлайн; Юлиана Слащева, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени М. Горького; Илья Михайлов, дизайн-директор SberDevices, и другие эксперты Сбера, компаний-партнеров.

Волго-Вятский банк Сбербанка в рамках Российской креативной индустрии в Москве проводит Public Talk «Регионы vs столица. Где живут креативные индустрии?». Участники встречи попытаются ответить на вопросы: почему сейчас важно развивать креативные технологии в регионах и какими кейсами уже богаты многообразные точки России, может ли креативная индустрия дать толчок развития региональной экономики и как развивать компетенции по креативу вдали от Москвы.



Начало встречи 7 июля в 16.50, присоединиться к просмотру диалога экспертов можно по ссылке: https://creativityweek.ru/event/2362 .



Спикеры дискуссии:

Петр Колтыпин , вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка;

, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка; Андрей Тубольцев , сооснователь и генеральный директор dreamlaser, генеральный продюсер Intervals Festival и сооснователь мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ*;

, сооснователь и генеральный директор dreamlaser, генеральный продюсер Intervals Festival и сооснователь мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ*; Илья Мирин , директор Казанского кампуса Школы 21 Сбера;

, директор Казанского кампуса Школы 21 Сбера; Вячеслав Правдзинский , директор АНО «Центр территориального развития Удмуртской Республики», советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды, сооснователь образовательного проекта «Дизайн-выходные»;

, директор АНО «Центр территориального развития Удмуртской Республики», советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды, сооснователь образовательного проекта «Дизайн-выходные»; Артем Геллер , управляющий партнер СМЕНА (aic), главный разработчик сайта президента Российской Федерации.

, управляющий партнер СМЕНА (aic), главный разработчик сайта президента Российской Федерации. Дарья Тимаева, директор Управления маркетинга и коммуникаций Волго-Вятского банка Сбера, модератор сессии.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:



«Сбер является драйвером развития экономической, общественной, интеллектуальной жизни в регионах, а креативные индустрии — это та область, в которой мы уже проявили себя сегодня как первоклассные специалисты и готовы тиражировать этот опыт и дальше для развития экономического благополучия регионов и страны в целом».



Также запланированы следующие сессии:

7 июля, 14.30—15.30 — «Международный взгляд на состояние и перспективы дизайна (Россия, Китай, Мексика)». Будут обсуждаться вопросы кросс-дисциплинарности в творческом процессе и значение национального кода в профессиональном пути.

Будут обсуждаться вопросы кросс-дисциплинарности в творческом процессе и значение национального кода в профессиональном пути. 7 июля, 17.20—18.20 — «Построение корпоративных дизайн-процессов»: какой объем задач можно решить инструментами дизайна; нужно ли строить продукт от дизайна или дизайн от продукта; как построить эффективную дизайн-систему.

какой объем задач можно решить инструментами дизайна; нужно ли строить продукт от дизайна или дизайн от продукта; как построить эффективную дизайн-систему. 8 июля, 11.00—12.00 — «Дизайнер будущего: как изменятся тренды, где учиться профессии и какие навыки нужны бизнесу» : должен ли дизайнер уметь рисовать и писать код; какие навыки будут востребованы в профессии в ближайшем будущем; существуют ли мультидисциплинарные дизайнеры.

: должен ли дизайнер уметь рисовать и писать код; какие навыки будут востребованы в профессии в ближайшем будущем; существуют ли мультидисциплинарные дизайнеры. 8 июля, 17.20—18.20 — «Дизайн устройств и цифровых продуктов: интерфейсы будущего»: что можно назвать интерфейсом; должны ли пользователи подстраиваться под интерфейс или интерфейс под своего пользователя; готовы ли пользователи к взаимодействию с голосовыми, жестовыми или нейроинтерфейсами; какие еще способы взаимодействия появятся в будущем и как отличить красивую фантазию от полезного инструмента.

что можно назвать интерфейсом; должны ли пользователи подстраиваться под интерфейс или интерфейс под своего пользователя; готовы ли пользователи к взаимодействию с голосовыми, жестовыми или нейроинтерфейсами; какие еще способы взаимодействия появятся в будущем и как отличить красивую фантазию от полезного инструмента. 8 июля, 18.10—19.10 — «Практика исследований и инклюзивный подход как залог успешного развития сервиса»: как вовремя проведенные исследования могут повлиять на успешность продукта; какие методы и инструменты можно применить, чтобы понять своего пользователя; как развивать продукт на основе пользовательских данных и что означает «думать о каждом пользователе».

как вовремя проведенные исследования могут повлиять на успешность продукта; какие методы и инструменты можно применить, чтобы понять своего пользователя; как развивать продукт на основе пользовательских данных и что означает «думать о каждом пользователе». 10 июля, 15.00—16.00 — «Типографика и шрифтовой дизайн в креативных индустриях»: зачем покупать шрифты для проекта и может ли шрифт заменить дизайнера; что предпочесть — разработку собственного шрифта или покупку готового; юридический ликбез по использованию шрифтов.

Кроме того, предусмотрены мастер-классы «Технологические тренды в «Метаверсе» от Sber AR/VR Lab (9 июля, 17.00—18.00) и «Практика работы R&D-лаборатории Сбера: методологии и инструментарий» от Лаборатории клиентского опыта Сбербанка (10 июля, 13.20—14.20).

Трансляция сессий и мастер-классов Сбера, а также мероприятий с участием экспертов Сбера и компаний-партнеров будет доступна — https://promo.sber.ru/creativityweek

Для очного участия в Российской креативной неделе необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте мероприятия.

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"