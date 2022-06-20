Объем ипотечного портфеля в Татарстане превысил 347 миллиардов рублей

На 1 мая 2022 года совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов в Татарстане составил 347,1 миллиарда рублей. Такие данные приводит пресс-служба Отделения — Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Центробанка России.

С начала года совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов в Татарстане увеличился на 7,6%. За январь — апрель этого года жители республики взяли около 16,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 51 млрд рублей.

Объем выданных средств практически соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. По словам управляющего Отделением — Нацбанка по Татарстану Волго-Вятского ГУ Центробанка России Марата Шарифуллина, государственные программы, позволяющие приобрести жилье под низкий процент, оказали поддержку рынку ипотечного кредитования.

Фото: Анна Сейтумерова

На 1 января 2022 года в Татарстане объем ипотечного портфеля составил 347,6 млрд рублей. Это на 28,3% больше, чем в начале 2021 года.

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Дарья Акимова