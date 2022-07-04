В Казани ограничат движение по улице Фучика из-за строительства Вознесенского тракта

Фото: Олег Тихонов (архив)

Проектом строительства Вознесенского тракта предусмотрено проведение работ по реконструкции моста по улице Фучика. Необходимо и строительство объездной дороги вдоль этой улицы.

— Из-за перепада высот отметок временной объездной дороги необходимо, к сожалению, полное ограничение движения по улице Фучика на участке от улицы Закиева до улицы Минской с 15 июля на срок до 20 дней, — объяснил председатель комитета по транспорту Казани Амир Сафин.

При этом движение общественного транспорта будет осуществляться в прежнем режиме по улице Фучика с помощью регулировщиков. Движение остального транспорта будет организовано по улице Минской и улице Закиева.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Строительство такого масштабного проекта, как Вознесенский тракт, неизбежно затрагивает все районы, через которые он пройдет, отметил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Однако благодаря «хорошим темпам строительства» уже в сентябре должно открыться прямое движение по улице Гвардейской.

— Это сложный момент для жителей, безусловно, но дорожники обещают уложиться в 20 дней, — заявил Гафаров. — И мы сознательно делаем это именно летом, потому что многие находятся в отпусках, трафик уменьшился, нет занятий в школах. Речь не просто о строительстве какой-то дороги. Вознесенский тракт станет осью новых микрорайонов и строительства новой социальной инфраструктуры.



Строительство Вознесенского тракта началось летом прошлого года. В этом году в марте в Казани приступили ко второму этапу работ.

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Сергей Афанасьев