В Казани ограничат движение по улице Фучика из-за строительства Вознесенского тракта
Проектом строительства Вознесенского тракта предусмотрено проведение работ по реконструкции моста по улице Фучика. Необходимо и строительство объездной дороги вдоль этой улицы.
— Из-за перепада высот отметок временной объездной дороги необходимо, к сожалению, полное ограничение движения по улице Фучика на участке от улицы Закиева до улицы Минской с 15 июля на срок до 20 дней, — объяснил председатель комитета по транспорту Казани Амир Сафин.
При этом движение общественного транспорта будет осуществляться в прежнем режиме по улице Фучика с помощью регулировщиков. Движение остального транспорта будет организовано по улице Минской и улице Закиева.
Строительство такого масштабного проекта, как Вознесенский тракт, неизбежно затрагивает все районы, через которые он пройдет, отметил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Однако благодаря «хорошим темпам строительства» уже в сентябре должно открыться прямое движение по улице Гвардейской.
— Это сложный момент для жителей, безусловно, но дорожники обещают уложиться в 20 дней, — заявил Гафаров. — И мы сознательно делаем это именно летом, потому что многие находятся в отпусках, трафик уменьшился, нет занятий в школах. Речь не просто о строительстве какой-то дороги. Вознесенский тракт станет осью новых микрорайонов и строительства новой социальной инфраструктуры.
Строительство Вознесенского тракта началось летом прошлого года. В этом году в марте в Казани приступили ко второму этапу работ.
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