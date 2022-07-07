В Татарстане шесть недель подряд не регистрируют случаев смерти от COVID-19
За шесть недель в Татарстане не зарегистрировано ни одного случая смерти, причиной которого стал коронавирус. Это следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 995 татарстанцев. Последний раз о летальных исходах, причиной которых стал коронавирус, сообщалось 25 мая: умерли два жителя республики.
В целом по России от коронавируса умерли уже 381 450 человек. За сутки число умерших выросло на 52.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 7 июля читайте в подборке интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым