В Татарстане шесть недель подряд не регистрируют случаев смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов

За шесть недель в Татарстане не зарегистрировано ни одного случая смерти, причиной которого стал коронавирус. Это следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 995 татарстанцев. Последний раз о летальных исходах, причиной которых стал коронавирус, сообщалось 25 мая: умерли два жителя республики.

В целом по России от коронавируса умерли уже 381 450 человек. За сутки число умерших выросло на 52.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина