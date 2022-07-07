В России выявили 3 359 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 3 359 человек. На 7 июля в стране зарегистрировано 18 451 810 случаев заражения COVID-19.

Госпитализированы за сутки 1 272 заболевших. Это на 0,5% меньше по сравнению с 6 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В связи с выздоровлением выписали еще 3 178 россиян. Общее число вылечившихся на сегодняшний день составляет 17 880 191.

За сутки от COVID-19 умерли 52 жителя России. С начала пандемии коронавирус унес жизни 381 450 россиян.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 7 июля читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина