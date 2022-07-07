Главное о коронавирусе на 7 июля: рост заболеваемости в мире на 30%, повторное заражение повышает риск смерти

Фото: Максим Платонов

Новые случаи COVID-19 в Татарстане

За последние сутки в Татарстане выявлено 43 случая заражения коронавирусом. Всего на 7 июля общее количество инфицированных в республике достигло 152 849. Выздоровели за весь период 149 438 человек, в том числе 32 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 44 человека.

Студенты-волонтеры за борьбу с COVID-19 получат баллы при зачислении в ординатуру

За последние сутки в России выявили 3 359 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 178 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 451 810 человек, а выздоровевших — до 17 880 191. За сутки болезнь унесла жизни 52 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 450 человек.

Минздрав России рекомендовал региональным властям возобновить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, в том числе в стационарах, которые ранее были перепрофилированы для помощи пациентам с коронавирусом. Отмечается, что при необходимости пациенты с COVID-19 будут получать помощь в медицинских организациях, оказывающих помощь пациентам с неинфекционным заболеваниями.

Фото: Максим Платонов

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что отечественные вакцины от коронавируса, прежде всего «Спутник» и «КовиВак», хорошо показали себя в пандемию. Он также отметил, что для сравнения эффективности европейских, американских и российских вакцин надо посмотреть, как пройдет очередной пик заболеваемости COVID-19 в Европе, население стран которой в подавляющем большинстве вакцинировано.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что Россию ждут две новые волны COVID-19 летом и осенью. По его словам, первая начинается уже сейчас, и она связана с падением постпрививочного иммунитета. Избежать новой волны могла помочь контролируемая повторная ревакцинация. «У нас в ноябре — декабре 2021 года была активная прививочная компания, много людей было вакцинировано. Но, к сожалению, постпрививочный иммунитет, хотя и достаточно высокий, через какое-то время ослабевает. Сейчас, по идее, должна была пройти активная программа ревакцинации. Так как, естественно, у людей уровень коллективного иммунитета падает», — сказал он.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ведомство планирует в режиме реального времени отслеживать качество лечения пациентов по всей стране, как это было в период пандемии, когда контролировалось применение препаратов для больных COVID-19. Тогда можно было в любое время посмотреть актуальные данные об использовании медицинскими работниками препаратов для лечения пациентов, отметил министр.

МИД России объяснил правила въезда для иностранцев в страну после отмены антиковидных ограничений. Так, с 15 июля этого года порядок въезда иностранных граждан практически вернется к допандемийному: на основании действительных документов, удостоверяющих личность, и российской визы (в случае необходимости таковой). Кроме того, требование о предъявлении въезжающими в Россию туристами (кроме граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом) медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат на COVID-19, сохраняет силу.

Фото: realnoevremya.ru

Студенты-медики, решившие продолжать обучение в ординатуре, при поступлении смогут получить до 20 дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Преимуществом смогут воспользоваться студенты, принимавшие участие в борьбе с пандемией COVID-19 в качестве волонтеров. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации. Уточняется, что добровольная волонтерская деятельность в сфере, связанной с коронавирусом, при продолжительности указанной деятельности не менее 150 часов, дает 20 баллов.

Депутата Госдумы Андрея Макарова госпитализировали в Москве с коронавирусом. Об этом сообщил руководитель аппарата комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Миненко. Ранее об этом сообщил telegram-канал Shot. По их данным, депутата разместили в ГКБ №52 в столице, где он находится в отделении ревматологии.

Главный санитарный врач Ульяновской области Елена Дубовицкая рассказала, что заболеваемость в регионе снижается, но к осени в области может начаться вспышка «омикрона». По ее словам, сейчас за сутки в среднем регистрируется до 20 новых подтвержденных случаев COVID-19. Кроме того, 93% пациентов переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме.

Власти Псковской области отменили требования к проведению массовых мероприятий — если число их участников более 100, то организаторы могут не получать согласование Роспотребнадзора. Отмечается, что такое решение принято в связи с улучшением эпидситуации в регионе. По данным пресс-службы правительства региона, также разрешено проводить концерты в зрительных залах, не имеющих посадочных мест.

Вызванный COVID-19 иммунный ответ может повредить кровеносные сосуды мозга

НИЦЭМ имени Гамалеи сообщил, что фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF поставила в Аргентину более 800 тысяч доз второго компонента вакцины против коронавируса «Спутник V». Данный препарат уже распределен по медицинским учреждениям и будет применяться в рамках национальной программы борьбы с коронавирусом.

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире наблюдается новый всплеск заражения коронавирусом. По его словам, за последние две недели количество случаев заражения выросло на 30%. Он отметил, что в Европе и Америке большинство случаев приходится на штаммы BA.4 и BA.5. Кроме того, в Индии выявлен новый штамм, за которым ведется наблюдение. Гебрейесус также призвал страны не останавливать кампании по вакцинации, в том числе бустерной дозой, в особенности тех людей, которые находятся в группе риска, — пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также медработников.

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Министерство здравоохранения Канады может уже в июле одобрить использование вакцин от коронавируса для детей от 6 месяцев до 5 лет, сообщил телеканал CBC. Уточняется, что речь идет о вакцинах американских компаний Moderna или Pfizer для этой возрастной группы. Обе компании ранее подали соответствующие заявки в канадский Минздрав. Кроме того, на данный момент в стране одобрены препараты для вакцинации детей от 5 лет и старше.

Грузооборот гонконгского международного аэропорта Чеклапкок за минувший финансовый год достиг 4,9 млн тонн, вернувшись к показателю, зарегистрированному до начала пандемии коронавируса. Отмечается, что он увеличился на 7,1%, до 4,9 млн тонн. Так, воздушная гавань ввиду антиковидных ограничений обслужила 1,4 млн пассажиров (рост на 70,4%) в год, общее число принятых рейсов повысилось на 13,1%, до 144 505. Оба показателя существенно ниже по сравнению с периодом, предшествовавшим пандемии.

Исследователи Национальных институтов здравоохранения США выяснили, что иммунный ответ, вызванный инфекцией SARS-CoV-2, может повредить кровеносные сосуды головного мозга и вызвать долгосрочные неврологические нарушения. Они изучили патологические изменения в мозге у девяти человек, умерших от COVID-19. У всех пациентов имелось поражение сосудов, определяемое по просачиванию белков сыворотки в паренхиму головного мозга. Обнаружено, что антитела, вырабатываемые в ответ на инфекцию, участвуют в атаке на клетки, выстилающие кровеносные сосуды мозга, что приводит к повреждению нервных тканей.

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Ученые из Вашингтонского университета доказали, что риски для жизни и неблагоприятные последствия для здоровья у заболевающих коронавирусом второй раз значительно выше, чем при первом заражении. Они изучили истории болезни более 300 тысяч человек из базы данных министерства по делам ветеранов США. Оказалось, что из каждой тысячи заразившихся повторно 24 человека умирали и у 200 наблюдались серьезные неблагоприятные последствия. Эти показатели были в два с лишним раза выше, чем среди заболевших впервые.

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Максим Кокунин