На забег «Ночная Казань» зарегистрировались более 1,2 тысячи человек из 119 городов России

Фото: Максим Платонов

На забег «Ночная Казань», который состоится в столице Татарстана 16 июля, зарегистрировались более 1,2 тысячи участников из 119 городов и 37 регионов России, а еще из других стран — Колумбии и Гватемалы, сообщили в исполкоме города.



Основная часть желающих принять участие в забеге — из Татарстана, Москвы и Московской области и Чувашии. Участники могут выбрать дистанцию в 5 или 10 километров. Для детей от 3 до 10 лет предусмотрены дистанции в 300 и 600 метров.

Маршрут будет включать самые живописные места города с ночной подсветкой — Кремлевскую набережную, Кремль, Дворец земледельцев, Центр семьи «Казан». Место старта ночной легкоатлетической гонки — набережная реки Казанки около экстрим-парка «Урам». Регистрация открыта до 11 июля включительно.

Фото: Максим Платонов

Забег «Ночная Казань» проходит уже в пятый раз. Для участников доступны дистанции — 5 км и 10 км, а также ориентирование и по традиции детский забег Timerkids для юных атлетов от 3 до 10 лет на 300 и 600 метров с получением настоящих первых медалей.

В начале июня в мэрии города сообщали, по каким дорогам ограничат движение транспорта из-за проведения ночного забега.

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Маргарита Головатенко