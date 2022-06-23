В июле в столице Татарстана состоится забег «Ночная Казань»

В столице Татарстана 16 июля состоится забег «Ночная Казань». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Забег «Ночная Казань» проходит уже в пятый раз. Для участников доступны дистанции — 5 км и 10 км, а также ориентирование и по традиции детский забег Timerkids для юных атлетов от 3 до 10 лет на 300 и 600 метров с получением настоящих первых медалей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Место старта ночной легкоатлетической гонки — набережная реки Казанки около экстрим-парка «Урам». Спортсмены будут пробегать Кремлевскую набережную, Казанский кремль, Дворец земледельцев и Центр семьи «Казан».

Дата окончания регистрации на состязания — до 2 июля включительно, при наличии свободных слотов.

Как ранее выяснило «Реальное время», в Казани в августе пройдет «Ночной велофест».

В начале июня в мэрии города сообщали, по каким дорогам ограничат движение транспорта из-за проведения ночного забега.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Леухина